Эксперт рассказала об опасных для психики детей сюжетах в старых сказках

Многие сказки могут напугать и запутать современных детей. Дело в изменившемся культурном и социальном контексте, восприятии мира и подхода к воспитанию, когда все больше внимания уделяется чувствам детей.
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