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ИЗВЕСТИЯ iz

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Свежие комментарии

Эксперт рассказала об опасных для психики детей сюжетах в старых сказках

Эксперт рассказала об опасных для психики детей сюжетах в старых сказках

Многие сказки могут напугать и запутать современных детей. Дело в изменившемся культурном и социальном контексте, восприятии мира и подхода к воспитанию, когда все больше внимания уделяется чувствам детей.

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Комментарии
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YYYYYYY XXXXXXX
Совсем ОХУ, что же мы такие не пуганые. Вы лучше больше русских народных сказок выпускайте и по нормальной цене, а то видимо нечем заняться...
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12 час.
СК
Светлана Киселева
Дурдом
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11 час.
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