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Царьград

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Индия увеличила импорт российского алюминия в 30 раз в октябре

Индия увеличила импорт российского алюминия в 30 раз в октябре

В октябре Индия увеличила закупки российского алюминия в 30 раз, достигнув 5,7 млн долларов. Алюминиевая проволока стала наиболее востребованной.

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