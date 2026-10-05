Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Житель Смоленщины смог избежать уголовной статьи за прикуривание сигареты от Вечного огня

Житель Смоленщины смог избежать уголовной статьи за прикуривание сигареты от Вечного огня

За осквернение символа воинской славы суд вынес приговор Смолянина освободили от уголовной ответственности за совершённое им в состоянии невменяемости общественно опасное деяние.

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