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Zero Hedge

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Democrats Are Worried The GOP's Cash Advantage Could Hurt Their Chances In The Midterms

Democrats Are Worried The GOP's Cash Advantage Could Hurt Their Chances In The Midterms

Democrats Are Worried The GOP's Cash Advantage Could Hurt Their Chances In The Midterms The Democratic Party heads into the midterms with generic congressional ballot polling and historical precedent on its side.

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