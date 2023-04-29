На строительном объекте в СЗАО Москвы погиб рабочий

На строительном объекте в районе Хорошево-Мневники Москвы произошло падение рабочего с высоты. Об этом сообщает «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.
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