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Спорт Уик-Энд

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В этом году клубы сыграют на один тур меньше. И плей-офф Кубка России будет полностью проведен весной

В этом году клубы сыграют на один тур меньше. И плей-офф Кубка России будет полностью проведен весной

ФУТБОЛ. РПЛ. Календарь сезона-2026/27 Это должно понравиться любителям системы «весна - осень», которые каждый декабрь говорят об ужасах зимнего футбола.

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