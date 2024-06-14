Ушедшая из России Coca-Cola снова регистрирует у нас свои товарные знаки

Американский производитель The Coca-Cola Company, который в 2022 году вывел с российского рынка бренды Coca-Cola, Sprite и Fanta, в апреле подал в Роспатент три заявки на регистрацию одноименных товарных знаков.
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