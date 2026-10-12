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Регионы России

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В Париже полностью сгорел исторический крытый рынок Анфан-Руж

В Париже полностью сгорел исторический крытый рынок Анфан-Руж

Ночью с воскресенья на понедельник в третьем округе Парижа вспыхнул масштабный пожар на историческом крытом рынке Анфан-Руж — одном из старейших торговых объектов города.

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