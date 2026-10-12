В Париже полностью сгорел исторический крытый рынок Анфан-Руж

Ночью с воскресенья на понедельник в третьем округе Парижа вспыхнул масштабный пожар на историческом крытом рынке Анфан-Руж — одном из старейших торговых объектов города.
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Маловато. Пусть весь Париж сгорит . И вся Европа. Меньше говна нацистского станет.