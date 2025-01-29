Bentley второй год лидирует на рынке люкс-сегмента

Компания Bentley второй год подряд является лидером на рынке новых люксовых автомобилей в РФ. По данным агентства АВТОСТАТ, в 2024 году в России было продано 568 новых машин сегмента Luxury – на 27% больше, чем в 2023-м (449 штук).
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