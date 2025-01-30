Психиатр-нарколог Вашкин развеял миф о пользе алкоголя в малых дозах

Многие считают, что употребление малых доз алкоголя полезно для здоровья. В пример часто приводят высокую продолжительность жизни в странах Европы, где пьют аперитивы, и на Кавказе, где традиционно употребляют вино.
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