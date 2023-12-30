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Подполье заявило о поражении ракетами военных заводов в Киеве и Харькове

Подполье заявило о поражении ракетами военных заводов в Киеве и Харькове

В Киеве, Харькове и Львове ракеты ВС РФ попали в военные объекты и места расположения наемников. Такой информацией делится РИА Новости, ссылаясь на слова координатора Николаевского подполья Сергея Лебедева, который приводит сведения своих соратников из других регионов.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Всё отлично и я бы засчитал это ответкой, но удар по БДК нанесла то  Англия. Вот где пора поработать!
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22 час.
ТЮ
Татьяна Юрьева
Еще бы пару-тройку британских десантных кораблей уничтожить!
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19 час.

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