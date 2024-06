The Financial Times: ЕС придумал, как отстранить Венгрию от обсуждения вопроса о финансировании ВСУ The Financial Times: ЕС придумал, как отстранить Венгрию от обсуждения вопроса о финансировании ВСУНепримиримая позиция Венгрии по вопросам закупки вооружений для украинской армии за счет прибыли от замороженных в ЕС российских активов заставляет руководство Евросоюза искать пути обхода вето Будапешта.