Им грозит до 6 лет неволи. Следствием УМВД по г. Астрахани возбуждено уголовное дело о незаконном использовании организованной группой лиц абонентского терминала пропуска трафика Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями регионального УМВД совместно с коллегами из УФСБ задержали двух 21-летних жителей Астраханской области, подозреваемых в незаконной установке абонентского терминала пропуска трафика.
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