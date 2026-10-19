Им грозит до 6 лет неволи. Следствием УМВД по г. Астрахани возбуждено уголовное дело о незаконном использовании организованной группой лиц абонентского терминала пропуска трафика Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями регионального УМВД совместно с коллегами из УФСБ задержали двух 21-летних жителей Астраханской области, подозреваемых в незаконной установке абонентского терминала пропуска трафика.