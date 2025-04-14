Россияне стали чаще ездить за границу. Об этом сообщила газета «Коммерсант». Отмечается, что в первом квартале 2025 года доля зарубежных направлений в общей структуре поездок россиян выросла на 5 процентных пунктов — до 26 процентов.
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