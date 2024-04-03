Процедура продажи исторических зданий на Ленина вызывает сомнения

В МИЗО поспешили приватизировать объекты культурного наследия в центре Петрозаводска Текст и фото: Антонина Кябелева Летом 2023 года стало известно, что Министерство имущественных и земельных отношений (МИЗО) Карелии приватизировало два исторических здания в центре Петрозаводска на проспекте Ленина ….