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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие отряда «БАРС» ЮВО выявили и уничтожили позиции ВСУ на Запорожском направлении у н.п. Работино

Военнослужащие отряда «БАРС» ЮВО выявили и уничтожили позиции ВСУ на Запорожском направлении у н.п. Работино

Батареей гаубиц Д-30 было незамедлительно нанесено огневое поражение по району сосредоточения. Средствами объективного контроля зафиксировано уничтожение до 20 украинских националистов, а также легкобронированного автомобиля.

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