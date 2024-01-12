Военнослужащие отряда «БАРС» ЮВО выявили и уничтожили позиции ВСУ на Запорожском направлении у н.п. Работино

Батареей гаубиц Д-30 было незамедлительно нанесено огневое поражение по району сосредоточения. Средствами объективного контроля зафиксировано уничтожение до 20 украинских националистов, а также легкобронированного автомобиля.
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