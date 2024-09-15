«Ахмат» за сутки уничтожил САУ, миномет и несколько гексакоптеров «Баба-Яга» украинской армии

Об этом сообщил генерал-майор Апти Алаудинов Спецназ «Ахмат» ликвидировал артиллерийскую установку, миномет и несколько гексакоптеров «Баба-Яга» в Курской области, сообщил командир спецназа, заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны России генерал-майор Апти Алаудинов.
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