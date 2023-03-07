Федеральное агентство новостей №1

7 032 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Фактурович
    Пиндосы, по всему Миру, настроили биолаборатории для создания биологическое оружия, параллельно ищут на кого свалить ...Разведка США заяв...
  • Юрий Анисимов
    погулял-погулял во дворе, пришёл домой, о-па! ... крокодил в ногу вцепился, и жрёт, сволочь!Аллигатор проник ...
  • radiofree RF
    Они когда говорят"правду",за спиной держат скрещеные пальцы.«Не стоит бояться...

Столтенберг отказался комментировать сведения о причастности Украины к взрывам на «СП»

Столтенберг отказался комментировать сведения о причастности Украины к взрывам на «СП»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался комментировать появившуюся в СМИ информацию о причастности Украины к терактам на «Северных потоках».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх