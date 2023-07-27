СТО ТЫСЯЧ КОРЕЙСКИХ БОЙЦОВ ВМЕСТО РУССКИХ "МОБИКОВ": ТАЙНАЯ ЦЕЛЬ ВИЗИТА ШОЙГУ В КНДР

Медвежий угол

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Комментарии
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AK
Andrey Korolkevic
Это свинство со стоооны России поддерживать санкции против Северной Кореи..уж продовольствием могли бы завалить..
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14 час.
Валерий Симоненко
Путин испугается, как всегда, принять помощь этих НАСТОЯЩИХ друзей - &quot;как бы чего не вышло&quot; с &quot;нашими западными партнёрами&quot;!
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4 час.
ВС
Валерий Симоненко
Нашим &quot;верхним&quot; моча давно уже глаза не ест, привыкли к &quot;божей росе&quot;, лишь бы не обидеть западных &quot;партнёров&quot; и &quot;братьев&quot;....
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4 час.

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