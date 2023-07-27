ФОТО: KCNA/GLOBALLOOKPRESS АЛЕКСЕЙ ТОПОРОВ Информация о готовности Ким Чен Ына направить в Донбасс войска и вооружения появилась ещё год назад.
СТО ТЫСЯЧ КОРЕЙСКИХ БОЙЦОВ ВМЕСТО РУССКИХ "МОБИКОВ": ТАЙНАЯ ЦЕЛЬ ВИЗИТА ШОЙГУ В КНДР
Комментарии
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AK
Andrey Korolkevic
Это свинство со стоооны России поддерживать санкции против Северной Кореи..уж продовольствием могли бы завалить..
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14 час.
Валерий Симоненко
Путин испугается, как всегда, принять помощь этих НАСТОЯЩИХ друзей - "как бы чего не вышло" с "нашими западными партнёрами"!
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4 час.
ВС
Валерий Симоненко
Нашим "верхним" моча давно уже глаза не ест, привыкли к "божей росе", лишь бы не обидеть западных "партнёров" и "братьев"....
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4 час.
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