Непомнящий с победы стартовал на турнире в Вейк-ан-Зее

В Голландии начался один из крупнейших традиционных турниров в мировых шахматах. В Вейк-ан-Зее-2024 принимают участие 14 гроссмейстеров, включая россиянина Яна Непомнящего и действующего чемпиона мира Дин Лиженя.
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