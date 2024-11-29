Личная жизнь Судзиловской: от олигархов и актеров до “таксиста”, которому родила ребенка в 41 года

Олеся Судзиловская — это имя, которое вызывает восхищение и уважение в мире кино и театра. Она не просто актриса, она — явление, феномен, женщина, которая смогла достичь невероятных высот в своей карьере и сохранить при этом душевное равновесие и семейное счастье.