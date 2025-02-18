Медвежий угол
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Медвежий угол

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Вежливые люди

Вежливые люди

Сомелье на фрилансе Владимир Александрович - он какой-то странный. Он сам орет, топает ногами и материт оппонентов в публичном пространстве, и почему-то призывает делать это всех остальных.

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Комментарии
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Сергей Лобачев
...И в обратную сторону. Какая из пуль во Второй мировой предотвратила Третью мировую. А может это были инструменты врача гинеколога.
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23 час.
Григорий Худенко
Срок Зеленского окончен.
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Людмила Лиханова
НЕ ДОЖДЕТЕСЬ. ВСЁ, ТУТ УЖ НЕ ДО СОПЛЕЙ КОГДА РЕЧЬ ИДЕТ О СОБСТВЕННОМ СУЩЕСТВОВАНИИ В ОКРУЖЕНИИ ВРАГОВ.
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17 час.
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