Сомелье на фрилансе Владимир Александрович - он какой-то странный. Он сам орет, топает ногами и материт оппонентов в публичном пространстве, и почему-то призывает делать это всех остальных.
Вежливые люди
Комментарии
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Сергей Лобачев
...И в обратную сторону. Какая из пуль во Второй мировой предотвратила Третью мировую. А может это были инструменты врача гинеколога.
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23 час.
Григорий Худенко
Срок Зеленского окончен.
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17 час.
Людмила Лиханова
НЕ ДОЖДЕТЕСЬ. ВСЁ, ТУТ УЖ НЕ ДО СОПЛЕЙ КОГДА РЕЧЬ ИДЕТ О СОБСТВЕННОМ СУЩЕСТВОВАНИИ В ОКРУЖЕНИИ ВРАГОВ.
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17 час.
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