Зеленский предложил взаимный отвод войск от линии фронта

Виктор Старицын 7 PS moskva-putinu.ru. Письмо Путину. Во время ВОВ наши войска, чтоб быстрее закончить, самую кровопролитную войну, в жизни человечества. Создавали огромные котлы, где фашисты сдавались сотнями тысяч – что бы выжить. Но, а сейчас, кто это придумал, топтание на месте – надеются уничтожить всех свободолюбивых славян – что бы править миром. Кто же Большую игру затеяли, западные русофобы, а вернее всего злостные англичане, чтоб как можно больше погибло наших парней, и парней с русскоговорящих областей восточной Украины. А наши иуды, предатели Российского, и Украинского народа – высоко сидящие - исполняют придуманную врагами РФ - Большую игру, чтоб, как можно дольше и больше было уничтожено православных славян – братьев по крови на Украине, и военных РФ, и гражданского населения. Это ж надо, что придумали злостные англичане, а наши безмозглые иуды – исполняют. Не понимают что творят. Советую всем ещё раз внимательно посмотреть ТВ передачу «Большая игра», за 08.08.2026 года, где Андрей Ильинский рассказывает - как исполняют тактику военных действий – придуманную, по всей видимости, злостными англосаксами, или совместно с нашими олигархами – казнокрадами, и теневым правительством. Что не смог сделать собака Навальный, которому выделили огромные средства, и на него работала целая отрасль европейцев. Чтоб собака Навальный развалил великую Россию – на мелкие княжества. Теперь взялись за это дело - МАСОНЫ. Пишу не совсем дословно, но смысл понятен, что сказал Андрей Ильинский ТВ передачи «Большая игра» 08.08.2026, на вечернем выпуске. «Быстрее это не главный показатель, и не то задание, которое ставится на линии соприкосновения. Анальгия. Один из главных - правильно сказал. Наши вооруженные силы, давно отвязались от календаря. Мы решаем задачи истощение противника. Территории, это не приоритет. Вот теперь расшифруем – какую политику, (теневое правительство) пока назовем его так - совместно с англичанами – каким образом собрались уничтожить РФ. «Быстрее это не главный показатель, и не то задание, которое ставится на линии соприкосновения». 1: А для нас - это главная задача быстро двигаться, чем у русофобов – чем медленнее наши войска будут двигаться, тем больше будит времени у русофобов, для подготовки к большой войне с РФ. 2: Не важно, кто будет президентом в бандеровской Украине – очень быстро накачают, более смертоносным оружием. А также русофобская Европа, сможет накачать Украину 2, а может и 3 миллиона беспилотной авиацией, а может и больше. 3: Чем медленнее мы двигаемся, каждый раз выдавливая, с вновь созданных укреплений войск ВСУ, тем больше гибнуть наши парни. Вспомните, как шахтёры Донбасса, семи мильными шагами освобождали свою территорию, от бандеровского бешеного зверья. Создавали большие котлы, и забирали оружие у пленных ВСУ. Убитых было меньше, и населённые пункты целые. Перепугались бандеровцы, и весь запад – победной поступи шахтёров. Знали, что как только подойдут войска с Донбасса, к другим восточным обл., и помогут им оружием – восстанет вся восточная Украина. И наши иуды переговорщики, уговорили шахтёров, остановится. А харьковчане говаривали. Россияне – братья по крови – спасите – нас убивают. Но наши правители – слепые, и глухие. Теперь в круг Харькова – все рвы завалены трупами. Вот к чему привело ваше бездействие. А как во время ВОВ, наши войска создавали большин котлы на 10000² км, и брали в плен до 300000 фашистов. За 4 года от Москвы – до взятия Берлина. А сейчас из-за иуд - 5-й год на месте топчемся. 4: И одна из главных задач для главного людоеда Украины - зелёному упырю – надо больше времени, что бы уничтожить всё русскоговорящее население, из восточной Украины. Постоянно бомбят восточную Украину. Зелёный упырь – под гребёнку силой забирает мужчин, а теперь и женщин. Накачивает их психотропными препаратами, или наркотиками. Превращает их в ЗОМБИ, и на фронт. А их детей, совместно со своей ведьмой - женой - продаёт Нидерландским патологоанатомам. Зелёный упырь мечтает заселить освободившую территорию заселить из 36 западных стран, которые проголосовали за арест президента Путина. И злостными – безмозглыми бандеровцами – с западной Украины. После этого он может избираться в президенты, или другой бандеровский живодёр, до бесконечности, – против ни кого не будет. «Анальгия» - это состояние, при котором человек полностью утрачивает способность чувствовать боль. Это что, МАСОНЫ хотят всех нас в зомби превратить. «Один из главных - правильно сказал». Оказывается у них главных много, иуд – предателей матушки России. Только кто они. PS Итоги года с Владимиром Путиным moskva-putinu

Виктор Старицын 8 PS moskva-putinu.ru. Письмо Путину. Где же наши ФСБ, и контрразведка. «Наши вооруженные силы, давно отвязались от календаря. Мы решаем задачи истощение противника». Это что, они собрались делать, чтоб Российские мужчины - и Украины, а теперь и женщины с восточной Украины –долгие годы - друг друга уничтожали. А если бы мы создавали большие котлы, и двигались семимильными шагами, освобождая территории от бандеровского бешеного зверья. То мужчины с освобождённых территорий с особой злобой стали бы бить бандеровское зверьё – потому что у них у всех, кого-то из близкой родни бандеровцы уничтожили. Быстрое продвижение и большие котлы – оставались бы целые города и сёла. А самое главное – население остаётся живое. Просто наши внутренние войска надо снабдить мощными ретрансляторами, и листовками - если из бандеровцев в окружении будут терроризировать местное гражданское население – то будут уничтожены. Но, а основные силы РФ двигаются дальше, освобождая Украину от бешеного зверья. «Территории, это не приоритет». Всё правильно – зелёный упырь, всю территорию, за долги, уже давно продал всем желающим русофобам. «Наше преимущество» У них оказывается большое преимущество, над всем российским народом. Хитро придумали злостные англосаксы – это мы уничтожаем православные – православных. А русофобы в это время накачивают военные мускулы, что бы одним махом уничтожить всех нас. Это что за подпольная организация. Теневое правительство, которое правит всеми нами, включая и президента. МАСОНЫ – или как их зовут – они не представились . Это что же получается – всё высшее командование, под их пятой. Вот почему мы так долго топчемся на одном месте 5-й год. Это что получается – со дня бандеровского переворота - Масоны в 2014, и 2015 году не дали шахтёрам Донбасса освободить свою территорию, от бандеровской власти убийц – и помочь оружием, восточным областям Украины, что бы православное, русскоговорящее население освободилась – от бандеровского бешеного зверинца. Сломали нашего президента в 2022 году, что бы он пошел на такое страшное предательство украинского, и российского народа – приказал нашим войскам уйти от Киева. Бросив на растерзание мирное население – бандеровским людоедам. Посла того, как бандеровское зверьё ворвалось в Курскую область. Надо было сразу заградительные отряды установить, и все дороги заминировать. А главным основным войскам, ударить по Черниговской области, вдоль Белорусской границы, километров на 100 – на запад. Второй удар надо было вдарить по Харьковской области, км на 100, на запад, и соединиться, чтоб вся Сумская обл., оказалась в котле, и не один бандеровский зверёныш, не мог уйти от наказания. А то они много страшного натворили, на нашей святой земле. Сколько молоденьких девчат изнасиловали и убили – не сосчитать. В Курской области , в развалинах и подвалах, до сих пор истерзанные тела находят. Зачистку в котле производят внутренние войска. А главные войска идут дальше на запад, пока бандеровцы новые оборонительные укрепления не соорудили. Харьковскую, Сумскую, и Черниговскую области – надо было давно срочно освободить - Москва рядом, считай – пригород. Да и другие, русскоговорящие области, пока всё мирное население - зелёный не уничтожил. Русский город Харьков, ещё 2022году мог стать нашим, когда по приказу генералов, отправили элитный отряд десантников, провести фронтовую разведку миллионного города. За ними следом должна была зайти армия РФ. Когда десантники вошли в город, бандеровцы в штаны на клали. Быстро стали загружать машины добром, награбленного у харьковчан. Бандеровская разведка доложила – все дороги, идущие к городу чистые. Тогда бандеровцы окружили небольшой отряд десантников, и начался не равный бой. Геройски погибли все. Вечная память героям - и проклятые все, кто их бросил в этой мясорубке. Почему павших, до сих не наградили звёздами героев РФ, и не отдали награды родственникам. На всех судах, где я работал, меня прозвали шаманом. Аминь – так должно случиться. Материл все, кто отправил, и бросил ребят, на растерзание бандеровскому зверью. Вас в Москве так просто – отправили элитный отряд десантников, который много лет тренировался, как более эффективно защищать РФ – уничтожая врага, самим оставаться живыми. Теперь понятно, откуда пришел приказ – войскам РФ, ни куда не дёргаться. Генералы просиживали штаны на границы, и проморгали подготовку, и наступление бандеровское зверье на Курскую область. PS Итоги года с Владимиром Путиным moskva-putinu