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Восстановление популяции: в Архангельскую реку Сюзьму пополнили тысячами мальками кумжи

Восстановление популяции: в Архангельскую реку Сюзьму пополнили тысячами мальками кумжи

В Архангельске в местную реку Сюзьму бережно запустили почти тысячу лососёвых мальков.В Архангельске рамках программы, направленной на восстановление популяции водных биоресурсов пополнить местную реку Сюзьму почти тысячу мальков семейства лососевых – кумжи.

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