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У 47-летней звезды сериала "Город хищниц" Бизи Филиппс обнаружили редкую опухоль мозга

У 47-летней звезды сериала "Город хищниц" Бизи Филиппс обнаружили редкую опухоль мозга

У известной комедийной актрисы Бизи Филиппс обнаружили редкую опухоль головного мозга. Об этом она рассказала изданию People.

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