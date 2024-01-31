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СССР-Россия

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Урок Галкина* не выучен. Позорный вояж Александра Реввы: Прорваться и сбежать

Урок Галкина* не выучен. Позорный вояж Александра Реввы: Прорваться и сбежать

  Шоумен Александр Ревва решил проверить, удастся без лишней шумихи возвратиться в ряды высокооплачиваемых звезд отечественного шоу-бизнеса.

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Комментарии
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G
Garry
Хохлу реве в оаэ будет  самое оно....
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11 час.
Елена
По поводу ТНТ вы у Канделаки спросите, эта она, кажется плевать на всё хотела...
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9 час.
ВИ
Виктория Иванова
&quot;Именно поэтому активисты подняли ШУМ и ВОЙ. Крики были такими громкими, что организаторам пришлось принимать меры. Бойкот артиста и его удаление из шоу-программы означает &quot;запрет на работу&quot;.&quot;  Автор в конце статьи не выдержали прокололся. 😏
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2 час.

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