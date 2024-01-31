Шоумен Александр Ревва решил проверить, удастся без лишней шумихи возвратиться в ряды высокооплачиваемых звезд отечественного шоу-бизнеса.
Урок Галкина* не выучен. Позорный вояж Александра Реввы: Прорваться и сбежать
Комментарии
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G
Garry
Хохлу реве в оаэ будет самое оно....
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11 час.
Елена
По поводу ТНТ вы у Канделаки спросите, эта она, кажется плевать на всё хотела...
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9 час.
ВИ
Виктория Иванова
"Именно поэтому активисты подняли ШУМ и ВОЙ. Крики были такими громкими, что организаторам пришлось принимать меры. Бойкот артиста и его удаление из шоу-программы означает "запрет на работу"." Автор в конце статьи не выдержали прокололся. 😏
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2 час.
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