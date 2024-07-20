Вячеслав Запорожан: "С политической точки зрения Конституция Молдовы не сдала еще экзамен на отлично"

Конституция Молдовы за минувшие десятилетия прошла серьезный экзамен на надежность и способность обеспечивать устойчивое управление страной в сложных условиях, однако с политической точки зрения этот экзамен сдан не на отлично.
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