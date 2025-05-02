В Ростовской области археологи сделали уникальную находку. Музеи мира будут завидовать

Ростовские учёные-археологи во время строительства водопровода нашли интересную вещицу.В Ростовской области археологи во время раскопок обнаружили очень редкий античный сосуд, имеющий отношение к первому веку нашей эры.
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