«Арсенал» победил ПСЖ: Хаверц и Сака забили доннарумме в матче Лиги чемпионов

«Арсенал» одержал победу над «ПСЖ» со счётом 2:0 в матче Лиги чемпионов 2024/25 на «Эмирейтс». Голами отличились Кай Хаверц и Букайо Сака, а Джанлуиджи Доннарумма вернулся в ворота после травмы.