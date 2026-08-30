Следователи обвинили Андрея Трифонова в финансировании терроризма

Следователи завершили дело против Андрея Трифонова, 63-летнего сотрудника КБ "Барс", который обвиняется в финансировании терроризма и попытке участия в террористической организации.
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