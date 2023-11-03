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Придется ответить: шоу Малахова о семье миллиардера закончилось громким скандалом

Придется ответить: шоу Малахова о семье миллиардера закончилось громким скандалом

Популярность Андрея Малахова, известного телеведущего, за последние годы значительно снизилась. Все больше внимания общественности привлекают другие скандальные шоу, и поэтому звезде необходимо срочно искать сенсации.

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Комментарии
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татьяна ломакина
ВРЁТ СУЧАРА !!!! Она намерено уничтожала своего мужа !!!!
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