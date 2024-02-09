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Звания заслуженных деятелей науки присвоили еще трем ученым из Подмосковья

Звания заслуженных деятелей науки присвоили еще трем ученым из Подмосковья

Почетные звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» за многолетнюю добросовестную работу присвоили трем сотрудникам Федерального исследовательского центра животноводства — ВИЖ имени академика Эрнста.

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