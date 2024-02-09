Звания заслуженных деятелей науки присвоили еще трем ученым из Подмосковья

Почетные звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» за многолетнюю добросовестную работу присвоили трем сотрудникам Федерального исследовательского центра животноводства — ВИЖ имени академика Эрнста.
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