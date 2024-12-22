Микрочипы: в моду вошли ногти с QR-кодом в маникюре

Индустрия нейл-арта развивается, предлагая новые технологические решения, такие как покрытия с NFC-микрочипами, которые позволяют пользователям обмениваться информацией с устройствами, просто прикоснувшись пальцем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии