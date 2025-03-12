Фаршированный перец

Эта история началась примерно в XVI веке в Средиземноморье. Туда из Латинской Америки завезли перец. Местные кулинары стали использовать его как своеобразную тарелку для фарша, что позволяло сэкономить на мясе и придать ему пикантный вкус.
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