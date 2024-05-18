Ким Чен Ын наблюдал за пуском баллистической ракеты с новой системой наведения

Пхеньян 17 мая испытал тактическую баллистическую ракету, оснащенную новой системой наведения, за пуском наблюдал председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын.
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