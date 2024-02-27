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Военные США опубликовали 280-страничный свод данных о ВС РФ

Военные США опубликовали 280-страничный свод данных о ВС РФ

Сухопутные войска США подготовили и опубликовали 280-страничный свод данных о Вооруженных силах РФ под названием «Русская тактика», который, в частности, описывает их структуру, вооружения и тактику действий, при этом не включает в себя конфликт на Украине.

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