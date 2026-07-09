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«Партизан» объявил о расставании с Шейком Милтоном

Белградский « Партизан » официально объявил о расставании с защитником Шейком Милтоном . Сербский клуб воспользовался предусмотренной контрактом опцией и прекратил сотрудничество с бывшим игроком НБА.

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