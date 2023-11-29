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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Татьяна Тарасова: «Логично, что Морозов и Еременко хотят выступать за Францию. Им давно нужно было перейти, но жалко терять такую пару»

По информации РИА Новости, танцевальный дуэт Аннабель Морозов – Игорь Еременко прорабатывает вариант с переходом в сборную Франции.

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