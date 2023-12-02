В США заявили, что не готовят подземные ядерные испытания на полигоне в Неваде

Соединенные Штаты не готовят подземные ядерные испытания на полигоне в штате Невада. Об этом заявила руководитель Национального управления ядерной безопасности при министерстве энергетики США Джилл Хруби, ее слова размещены на сайте ассоциации по контролю над вооружениями (Arms Control Association).