В США заявили, что не готовят подземные ядерные испытания на полигоне в Неваде

Соединенные Штаты не готовят подземные ядерные испытания на полигоне в штате Невада. Об этом заявила руководитель Национального управления ядерной безопасности при министерстве энергетики США Джилл Хруби, ее слова размещены на сайте ассоциации по контролю над вооружениями (Arms Control Association).
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