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Генконсула Болгарии в Петербурге заподозрили в «превращении» россиян в украинцев

Генконсула Болгарии в Петербурге заподозрили в «превращении» россиян в украинцев

Руководитель генконсульства Болгарии в Санкт-Петербурге, генерал-лейтенант Ангел Антонов может быть замешан в коррупционной схеме, благодаря которой любой желающий россиянин мог стать «украинцем с болгарскими корнями».

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