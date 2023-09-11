Генконсула Болгарии в Петербурге заподозрили в «превращении» россиян в украинцев

Руководитель генконсульства Болгарии в Санкт-Петербурге, генерал-лейтенант Ангел Антонов может быть замешан в коррупционной схеме, благодаря которой любой желающий россиянин мог стать «украинцем с болгарскими корнями».
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