В ФРГ предположили, что приход к власти Трампа поможет Шольцу на выборах

Советники кандидата в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридриха Мерца опасаются, что после инаугурации Дональда Трампа улучшатся шансы действующего канцлера Германии Олафа Шольца на выборах.