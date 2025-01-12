В ФРГ предположили, что приход к власти Трампа поможет Шольцу на выборах

Советники кандидата в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридриха Мерца опасаются, что после инаугурации Дональда Трампа улучшатся шансы действующего канцлера Германии Олафа Шольца на выборах.
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