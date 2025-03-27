Опубликован список русских, находившихся на борту затонувшего батискафа в Хургаде: число погибших выросло до девяти

Число жертв трагедии у берегов египетского курорта Хургада продолжает расти.По последним данным, в результате крушения батискафа «Синдбад» у берегов египетского курорта Хургада погибли девять человек, среди которых — шесть граждан России.
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