Россия направила запрос в Минздрав Турции из-за распространения одного заболевания

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) отреагировала на сигналы о массовых случаях заболевания российских туристов энтеровирусной инфекцией в Турции .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии