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Россия направила запрос в Минздрав Турции из-за распространения одного заболевания

Россия направила запрос в Минздрав Турции из-за распространения одного заболевания

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) отреагировала на сигналы о массовых случаях заболевания российских туристов энтеровирусной инфекцией в Турции .

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