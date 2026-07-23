ServiceNow превзошла верхнюю границу прогнозов во II квартале 2026

Американский региональный банковский холдинг Western Alliance Bancorporation (NYSE: WAL) представил отчет за второй квартал 2026 года, продемонстрировав устойчивый рост основных финансовых показателей на фоне подготовки к преодолению важного регуляторного рубежа в $100 млрд активов.
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