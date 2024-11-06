Amazon начинает доставлять избранные товары с помощью дрона в Фениксе(Аризона)

Спустя несколько месяцев после прекращения программы беспилотной доставки Prime Air в Калифорнии компания Amazon сообщила, что начала осуществлять доставку товаров избранным клиентам с помощью беспилотников в Финиксе, штат Аризона.
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