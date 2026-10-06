Урсула: Цены на газ выросли на 140%, зато мы порвали с москалями!

Европейцев ждет тяжелая зима – поставки с Ближнего Востока перекрыты, а покупать дешевые энергоносители у России нельзя из русофобских соображений.
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