Сезон речной навигации завершится в ЯНАО 12 октября. На смену водному транспорту поэтапно приходят вертолетные рейсы, сообщил департамент транспорта Ямала в «Максе».
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