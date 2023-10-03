Уничтожение российского пассажирского самолёта Ту-154 над Черным морем украинскими ПВО

Владимир Алтайцев

Автор либе не знает, либо сознательно лжёт - как раз в 2001 году США засекретили все документы по взрыву изнутри ВТЦ. А самолёты были сознательно направлены на эти 2 башни ВТЦ, дабы обвинить в гибели зданий Саудовскую Аравию. На ру инах зданий были найдены пас порта лётчиков СА. Парадокс в том, что здания рухнули, а паспорта чистенькие лежали на руинах. А на снимках, сделанных любителями, да и профессионалами не из ЦРУ, видно, что здания рушились от взрывов внутри них. И уж совсем неуместен здесь пример южнокорейского Боинга 1983 года. Там пассажиров не было ни одного, кроме лётчиков.Самолёт шёл нагруженный мусором, рваной обувью и прочим хламом, что блестяще доказали наши Миры, что спустились на место гибели лайнера.