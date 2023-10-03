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Уничтожение российского пассажирского самолёта Ту-154 над Черным морем украинскими ПВО

Уничтожение российского пассажирского самолёта Ту-154 над Черным морем украинскими ПВО

4 октября 2001 года над Черным морем был сбит Ту-154 авиакомпании «Сибирь», летевший по маршруту Тель-Авив — Новосибирск.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Автор либе  не знает, либо сознательно  лжёт - как раз в 2001  году США засекретили все  документы  по взрыву  изнутри  ВТЦ. А самолёты  были сознательно направлены  на эти 2  башни ВТЦ, дабы  обвинить в гибели зданий  Саудовскую Аравию. На  ру инах зданий  были найдены  пас порта  лётчиков  СА. Парадокс в том, что здания  рухнули, а паспорта чистенькие лежали на руинах. А на снимках, сделанных  любителями, да и профессионалами не из ЦРУ, видно, что здания рушились от взрывов внутри них. И уж совсем  неуместен здесь пример южнокорейского Боинга 1983  года. Там пассажиров не было ни одного, кроме  лётчиков.Самолёт шёл нагруженный  мусором, рваной  обувью и прочим хламом, что блестяще  доказали  наши Миры, что спустились на место гибели лайнера.
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9 час.
Жанна Чешева
И при чём здесь это? Вы тему-то читали?
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21 мин.

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