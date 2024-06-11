Невролог Гайфутдинов рассказал, что ухудшение зрения может свидетельствовать об опасной болезни

Речь идет о том, когда оно испортилось внезапно Серьезное ухудшение зрения может являться симптомом рассеянного склероза - опасного аутоиммунного нейродегенеративного заболевания, сообщил врач-невролог Рустем Гайфутдинов.
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