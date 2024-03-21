Пашинян, Блинкен и фон дер Ляйен обсудят 5 апреля в Брюсселе развитие Армении

В Брюсселе 5 апреля состоится встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и государственного секретаря США Энтони Блинкена, в ходе которой будут обсуждены пути трехстороннего сотрудничества, способствующего развитию армянского государства.
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